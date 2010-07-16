Міжбанк: котирування 7,8980/7,9020 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,8960/7,9025 грн./дол., на 12:00 звузився спред – 7,8990/7,9015 грн./дол. До закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 7,8980/7,9020 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

О 14:00 Національний банк України вийшов на ринок із купівлею доларів США за курсом 7,9008 грн./дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2593/0,2596 грн./рубль, на 12:00 ціни піднялися до 0,2598/0,2599 грн./рубль. До закриття ціни не змінилися. У Росії курс долар-рубль знизився й за результатами торгів становив 30,4199 рублів за долар (-0,0801).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,2924/1,2926 дол./євро, а на 14:35 зросли до 1,2986/1,2988 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,2030/10,2140 грн./євро, на 12:00 ціни слідом за євро пішли вгору – 10,2225/10,2315 грн./євро. До закриття торгів цінові показники по євро-гривні досягли рівня 10,2445/10,2560 грн./євро.