Нацбанк сформував резерви на рівні 15%

Національний банк України на сьогоднішній день сформував резерви на рівні 15% від суми наданого рефінансування.

Про це УНІАН повідомив керівник групи радників голови Нацбанку Валерій ЛИТВИЦЬКИЙ.

«На сьогодні обсяг сформованих резервів становить 15% від наданого рефінансування, сума якого становить 79 млрд. грн.», – сказав В.ЛИТВИЦЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, за даними Нацбанку, залишок заборгованості банків за кредитами, отриманими в порядку підтримки їх ліквідності, станом на 25 червня 2010 року становив 80 млрд. грн., із яких понад 70%, – пролонгована заборгованість.

Станом на 1 січня 2010 року сума статті балансу НБУ «Кредити банкам та іншим позичальникам» становила 73,964 млрд. грн.

У січні ц.р. рефінансування як стабілізаційні кредити отримали шість банків на загальну суму 1,360 млрд. грн.

У лютому ц.р. Нацбанк виділив на фінансове оздоровлення чотирьох банків 1,126 млрд. грн., а в квітні було видано стабкредит одному банку в сумі 0,372 млрд. грн.

У червні ц.р. Нацбанк підтримав своїми коштами один банк на суму 20 млн. грн.

У березні й травні стабкредити не надавалися.

За даними Нацбанку, загальний обсяг операцій з рефінансування банків за січень-червень 2010 року станоивив 3,86 млрд. грн.