Уряд виділив близько 5 млн. грн. для Рахункової палати (уточнена)

(Вранці 16 липня на сайті було подано невірну інформацію.

У наведеній нижче інформації вказано виправлені суми виділеного урядом фінансування для Рахункової палати.)



Кабінет Міністрів України виділив 4,9993 млн. грн. для здійснення окремих заходів, пов'язаних із забезпеченням діяльності Рахункової палати. Відповідне розпорядження (від 14 липня п.р. № 571) оприлюднено на сайті уряду.

Нагадаємо, в березні п.р. прес-служба з посиланням на голову Рахункової палати Валентина СИМОНЕНКА розповсюдила заяву, з якої виходило, що в цьому відомстві вважають за доцільне ліквідувати Стабілізаційний фонд в структурі державного бюджету.

Тоді В.СИМОНЕНКО заявляв: «Нам потрібно ліквідувати саму систему Стабфонда. Такий фонд створюється тоді, коли в державі немає грошей, коли слід стабілізувати макропоказники, а ми платимо зі Стабфонду зарплату… Його потрібно ліквідовувати, а всі надходження в Стабфонд включити в дохідну частину Держбюджету і направити ці кошти на розвиток».

У урядовому розпорядженні про виділення коштів зі Стабфонду, зокрема, для реконструкції адміністративних будівель Рахункової палати в Києві і Вінниці передбачено 1,8007 млн. грн.

Крім того, за статтею «забезпечення функціонування інженерних систем і устаткування адміністративних приміщень Рахункової палати та інші поточні витрати» надано коштів на суму 0,9871 млн. грн. Ще 0,8492 млн. грн. виділено на «забезпечення функціонування і розвитку інформаційно-аналітичної системи і комп'ютерної мережі Рахункової палати і підтримку устаткування і програмного забезпечення в робочому стані».

Всю вищезгадану суму Рахункова палата повинна освоїти до кінця поточного року, оскільки норма урядового розпорядження вказує, що невикористані залишки бюджетних коштів на рахунках головного розпорядника станом на 1 січня в 2011 р., «обов'язково повертаються до державного бюджету».

