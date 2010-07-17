У НБУ вважають, що інфляція в 2010 році не перевищить 12%

У Національному банку України вважають, що з урахуванням підвищення тарифів на газ рівень інфляції в 2010 році може бути не вищим від 12%.

Про це заявив виконавчий директор з економічних питань Нацбанку Ігор ШУМІЛО, повідомляє "Дзеркало тижня" (№ 27 (807), 17 липня - 6 серпня 2010 р.).

"Вважаю, що навіть з урахуванням підвищення тарифів на газ, електроенергію, житлово-комунальні послуги є можливість утримати інфляцію в 2010 році на рівні менше, ніж торік, тобто менше 12%, а базову інфляцію - до 10%", - заявив він.

Разом із тим, І.ШУМІЛО зазначив, що цілком реальним є вихід наприкінці 2012 року і утримування в подальші роки інфляції на рівні не вище від 5%.