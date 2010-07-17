Акімовій і Шпеку запропонували вийти зі складу Ради НБУ

Виконавчий директор з економічних питань Національного банку України Ігор ШУМИЛО запропонував першому заступнику глави Адміністрації Президента Ірині АКІМОВІЙ і віце-президенту Альфа-Банку Роману ШПЕКУ вийти зі складу Ради НБУ.

Як пише "Дзеркало тижня" (№ 27 (807), 17 липня - 6 серпня 2010 р.), таку пропозицію І.ШУМИЛО висловив у ході дискусії на одному з "круглих столів", що відбувся минулого тижня у Києві.

Він зазначив, що такий крок І.АКІМОВОЇ і Р.ШПЕКА міг би стати хорошим прикладом для інших членів ради. І.ШУМИЛО підкреслив, що ухвалений Верховною Радою Закон "Про Національний банк" забороняє бізнесменам, політикам і депутатам входити до складу його Ради, проте ця заборона стосується лише нових членів Ради НБУ, що не дозволяє на даному етапі вважати Нацбанк дійсно незалежною організацією.

"Чому норми вимог поширюються лише на нових членів ради НБУ? Тобто, на кращі стандарти, які забезпечують усунення конфлікту інтересів згідно з існуючою редакцією, ми виходимо лише через три-чотири роки. І тоді з`являється питання, чи в змозі зараз Національний банк насправді бути незалежним?", - заявив І.ШУМИЛО.

"А може, ви (І.АКІМОВА і Р.ШПЕК - УНІАН) послужите прикладом, знімете з себе повноваження членів Ради. І тоді навіть ті з членів Ради, хто цього не хоче робити, теж будуть вимушені зробити це?", - сказав І.ШУМИЛО.

Як повідомляв УНІАН, 16 квітня Президент України вів до складу Ради НБУ першого заступника глави Адміністрації Президента Ірину АКІМОВУ.

9 липня Верховна Рада України внесла зміни до законодавства щодо діяльності Національного банку України, що забороняють бізнесменам, політикам і депутатам входити до складу його Ради. На сьогодні 8 з 14 членів Ради НБУ не відповідають цій нормі, яка, разом із тим, стосується лише нових членів Ради.