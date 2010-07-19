Ціни на нафту в п'ятницю впали під тиском макроданих США

Ціни на нафту в п`ятницю, 16 липня, впали під тиском слабких макроекономічних даних в США, і зокрема індексу споживчих настроїв, повідомляє РІА Новості.

На нью-йоркській біржі NYMEХ (New York Merchantile Exchange) вартість серпневих ф`ючерсів на американську легку нафту марки Light Sweet Crude Oil знизилася на 0,61 долара - до 76,01 долара за баррель. Ціна вересневих ф`ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil на лондонській біржі IÑE (InterContinental Exchange Futures) за підсумками торгів впала на 0,72 долара - до 75,37 долара за баррель.

В п`ятницю стало відомо, що індекс споживчої довіри Університету Мічіган знизився в липні поточного року до 66,5 пункту з 76 пунктів в червні. Згідно прогнозам аналітиків, індекс повинен був скласти 74 пункти. Крім того, споживчі ціни в США впали на 0,1% в червні, що стало третім підряд місячним падінням

Тиск на настрій інвесторів чинили і корпоративні результати американських компаній за другий квартал. Зокрема, про зниження своїх фінансових результатів за другий квартал повідомили американський банк Citigroup і фінансова компанія Bank of America Corp. (BOFA), тоді як показник виручки американської корпорації General Electric Co. (GE) у другому кварталі не виправдав чекання аналітиків, склавши 37,4 мільярда доларів, тоді як прогнозувалося значення даного показника вище на 2,3%. "Макроекономічні дані демонструють негатив", - цитує агентство Bloomberg аналітика CWA Global Markets Pty Тобі Хассала (Toby Hassall), який додав, що "побоювання відносно перспектив світової економіки чинять тиск на ринок нафти".

Дані чинники продовжують впливати на вартість нафти і в понеділок. За станом на 09.00 мск ф`ючерси на нафту марки WTI знизилися на 0,11 за баррель до відмітки 75,9 долара за баррель, ф`ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 0,1 долара за баррель і знаходяться на рівні 75,27 долара за баррель.