Золото подешевшало на фоні зміцнення євро

Ціна на золото за підсумками торгів в п`ятницю, 16 липня, впала на тлі зміцнення курсу євро до долара, повідомляє РІА Новості із посиланням на дані торгів.

За результатами регулярної торгівельної сесії на Нью-Йорку на біржі Comex серпневий ф`ючерс на золото подешевшав на 1,7% до 1188,20 за тройську унцію, що стало найнижчим значенням з 21 травня. Зміцнення євро до долара в п`ятницю до відмітки в 1,2949 долара за євро на тлі нових ознак уповільнення темпів відновлення американської економіки, привело до зниження вартості дорогоцінного металу як альтернативного активу. Не дивлячись на те, що звичайно євро і золото рухаються в тандемі, з моменту початку боргової кризи в Європі інвестори почали скуповувати золото на противагу євро, що і привело до зворотної динаміки на ринку.

Крім того, тиск на вартість золота чинили дані по інфляцію, опубліковану в США в п`ятницю, які допомогли припинити покупку золота із-за інфляційних побоювань. Міністерство праці країни в п`ятницю повідомило, що індекс споживчих цін в США впав на 0,1% в червні, що стало третім підряд місячним падінням.. У річному вираженні в червні поточного року інфляція сповільнилася до 1,1%. "Продажі в п`ятницю на ринку золота викликані не дуже оптимістичними економічними новинами", - цитує інтернет-видання WallStreet Journal старшого віце-президента і аналітика по металах HSBC Джима Стіла (Jim Steel). На його думку, "вибором інвесторів в п`ятницю стали боргові зобов`язання США на тлі падіння фондових ринків і цін на сировині". "Ринки приголомшені слабкими даними по споживчій довірі і не дуже позитивними корпоративними звітами", - вважає Стіл.

В п`ятницю стало відомо, що індекс споживчих настроїв університету Мічігану, що відображає рівень довіри домогосподарств до економіки США, в липні поточного року, згідно попередній оцінці, знизився до мінімального рівня за останніх 11 місяців (66,5 пункту) з 76 пунктів в червні. Аналітики чекали зниження показника в липні до 74 пунктів проти 76 пункту місяцем раніше.

З початку 2010 року золото подорожчало на 10%. Золото може продемонструвати зростання вартості десятий рік підряд, що стане найтривалішим періодом збільшення ціни металу, принаймні, з 1920 року. Дорожчання золота останніми роками було викликане наростанням нестабільності в світовій фінансовій системі.