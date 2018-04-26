НБУ почав «зачистку» банків

Українська банківська система занепокоєна переглядом регулятором розміру мінімального капіталу банків (постанова НБУ №273 від 9.06.2010 р.). Через знецінення євро, що спостерігається останнім часом, Нацбанк вирішив відмовитися від валютної прив`язки при встановленні нормативу статутного фонду фінустанов і підвищив його мінімальний обсяг з 10 млн. євро до 120 млн. грн. Не обійшлося без ультиматуму – збільшити капітал слід до 1 січня 2012 року, інакше НБУ відкличе ліцензії у «непокірних» і збанкрутить їх.

Згідно з офіційними даними НБУ, за підсумками першого кварталу 2010 року розмір власного капіталу був менший за необхідні 120 млн. грн. у 74 банків (список банків дивитися тут). Це, в основному, кептивні банки, які не працюють активно з населенням, обсяг залучення депозитів порівняно малий. Хоча, і серед них є винятки.

Рішення регулятора можна трактувати як прагнення убезпечити фінансовий ринок від пікових ситуацій, які мали місце в розпал кризи. У постанові наголошується, що банки, які на момент набуття чинності документу не матимуть достатнього розміру капіталу, позбавлятимуться права залучати депозити від населення. Раніше оформлені внески можуть обслуговуватися.

Усьому провиною економічна ситуація. Заяви влади, що рецесія залишає Україну, означають не що інше, як завершення кризи. Правда, формальне – створені нею проблеми продовжують докучати нашій економіці, у т.ч. фінансовому ринку. Не зважаючи на всі зусилля банківського сектору, частка проблемних кредитів росте щомісячно, і вже досягла 14%, що еквівалентно 98 млрд. грн. Цифра вражає, якщо врахувати, що загальний обсяг капіталів українських банків у 1 кварталі склав лише 126 млрд. грн. Саме на тлі ненадійності фінансової економіки і постало питання про нарощування СФ банками.

Але в умовах, коли мода на банки пройшла, мінімальний статутний фонд в 120 млн. грн. виглядає надмірним. Фактично на сьогодні ні українські, ні зарубіжні власники не готові вкладати в свої фінустанови такі гроші, усвідомлюючи, що велика їх частина піде на списання збитків за проблемними кредитами. Іншими словами, банківський сектор гостро потребує докапіталізації, але не поспішає це реалізувати.

Саме тому рішення НБУ про підвищення мінімального порогу капіталу банків є ні що інше, як «зачистка» ринку. Нацбанк власників дрібних фінустанов попередив – не внесете гроші у капітал, закриємо як малопридатних.

Не виключено, що після дрібних банків НБУ займеться великими. Саме у них серйозні проблеми з кредитними портфелями. Поки регулятор обмежився листом (№47-412/5033-12004), в якому «нагадав» про необхідність погашення боргів з рефінансування за 2008-2009 роки, сума яких складає більше 80 млрд. грн., і «порадив» сумлінно оцінювати ризики, натякаючи, що часи «добрих дядечків» минули. Можливо, якщо банки без належної уваги поставляться до «рекомендацій» НБУ, то з’явиться постанова, яка носитиме жорсткіший характер.

Безумовно, нинішня ситуація в банківському секторі – суперліквідність – вимагає вживання особливих заходів. За всю історію існування банківського ринку України на коррахунках не було таких великих обсягів залишків. При цьому кредитування фактично не працює, а залучення депозитів від населення бурхливо процвітає. Негативні наслідки того, що відбувається, можуть дати про себе знати вже восени у вигляді другої хвилі кризи, яка обрушиться на українську економіку, яка ще не встигла відновитися.

Наталія Щербатюк, аналітик Українського аналітичного центру (для УНІАН)