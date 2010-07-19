Міжбанк: котирування 7,8960/7,9020 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 7,8960/7,9020 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися до 0,2582/0,2585, котирування щодо євро-гривні встановилися на рівні 10,1960/10,2055. На міжнародному валютному ринку ціна валютної пари євро-долар практично не змінилася – 1,2928/1,2930 (п`ятниця – 1,2924/1,2926).

У п`ятницю Нацбанк вийшов на ринок з купівлею долара за курсом 7,9008 грн./дол.