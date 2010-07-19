Міжбанк: котирування 7,8970/7,9005 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 7,8960/7,9020, на 12:00 звузився спред – 7,8970/7,9005 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2582/0,2585, на 12:00 ціни підвищилися до 0,2587/0,2588. У Росії курс долар-рубель зріс і на 12:00 встановився на рівні 30,5379 (+0.1180).

На міжнародному валютному ринку ціна валютної пари євро-долар сьогодні стартувала з позначки 1,2928/1,2930, а на 12:00 підвищилася 1,2966/1,2968. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,1960/10,2055, на 12:00 ціни пішли вгору –10,2395/10,2500.