Уряд виділив 5 млн. грн. на діяльність Рахункової палати

Кабінет Міністрів України розпорядженням від 14 липня ц.р. № 571 виділив 4,9993 млн. грн. для здійснення окремих заходів, пов`язаних із забезпеченням діяльності Рахункової палати. Документ оприлюднено на сайті уряду.

Нагадаємо, у березні ц.р. прес-служба, з посиланням на голову Рахункової палати Валентина СИМОНЕНКА, оприлюднила заяву, з якої випливало, що у цьому відомстві вважають за доцільне ліквідовувати Стабілізаційний фонд у структурі державного бюджету.

Тоді В.СИМОНЕНКО заявляв: «Нам потрібно ліквідовувати саму систему Стабфонду. Такий фонд створюється тоді, коли у державі немає грошей, коли слід стабілізувати макропоказники, а ми платимо із Стабфонду зарплату… Його потрібно ліквідовувати, а всі надходження до Стабфонду включити до прибуткової частини Держбюджету і спрямувати ці кошти на розвиток».

В урядовому розпорядженні про виділення коштів зі Стабфонду, зокрема, для реконструкції адміністративних будівель Рахункової палати в Києві та Вінниці передбачено 1,8007 млн. грн.

Крім того, за статтею «забезпечення функціонування інженерних систем і обладнання адміністративних приміщень Рахункової палати та інші поточні витрати» надано коштів на суму 0,9871 млн. грн. Ще 0,8492 млн. грн. виділено на «забезпечення функціонування та розвитку інформаційно-аналітичної системи і комп`ютерної мережі Рахункової палати й підтримку обладнання та програмного забезпечення у робочому стані».

Всю вищезгадану суму Рахункова палата має освоїти до кінця поточного року, оскільки, згідно з нормою урядового розпорядження, невикористані залишки бюджетних коштів на рахунках головного розпорядника станом на 1 січня в 2011 р., «обов`язково повертаються до державного бюджету».