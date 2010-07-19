Держмитслужба щодня перераховує в казну 344,3 млн. грн.

Державна митна служба України щоденно перераховує до державного бюджету в середньому 344,3 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної митної служби України.

У І кварталі 2010 року митна служба щоденно перераховувала 261 млн. грн., а у ІІ кварталі 2009 року - 215 млн. грн.

Як зазначили у прес-службі відомства, протягом І півріччя 2010 року Держмитслужба реалізувала ряд заходів з контролю за правильністю визначення митної вартості товарів. Результатом цих заходів стало встановлення реального рівня митної вартості імпортованих товарів, збільшення бази оподаткування та відповідно зростання додаткових надходжень до бюджету.

Крім того, у ІІ кварталі 2010 року збільшено митну вартість товарів, порівняно з І кв., - на 63%, чим забезпечено додаткове надходження платежів у сумі 1,3 млрд. грн. (більше ніж у І кв. на 69%). За І півріччя 2010 року митну вартість збільшено на 62%, порівняно з І півріччям 2009 року, додаткові надходження за рахунок коригування митної вартості становили 2,1 млрд. грн. (більш як у І півріччі на 80%).

Також у прес-службі зазначили, що питома вага митних платежів (38,5 млрд. грн.) в структурі надходжень до державного бюджету України (120 млрд. грн.) за півріччя становила 32%.