Курс гривні на готівковому ринку зріс на 0,25%

Із початку липня на міжбанківському ринку курс гривні зміцнився на 0,06% - до 7,9008 грн./дол. США, а на готівковому за операціями продажу доларів США - на 0,25%, до 7,8947 грн./дол. США.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Згідно з повідомленням, на готівковому сегменті валютного ринку відбувається скорочення розриву між попитом на іноземну валюту та її пропозицією. При цьому, в окремі дні спостерігалося домінування останньої.

НБУ зазначає, що з початку липня надходження іноземної валюти від нерезидентів перевищують перекази на їхню користь. Це обумовлює формування чистої пропозиції іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України. Національний банк України продовжує викуповувати надлишок іноземної валюти з ринку, поповнюючи міжнародні резерви.

За даними НБУ, офіційний курс гривні до долара США з початку місяця зміцнився на 0,08% - до 7,9008 грн./дол. США. Щодо ж євро гривня з початку місяця знецінилася на 5,08%, до 10,1351 грн./євро, а щодо російського рубля - на 1,99%, до 2,5852 грн./10 рублів.