Гривня на готівковому ринку зміцнилася на 0,25%

З початку липня на міжбанківському ринку курс гривні зміцнився на 0,06% - до 7,9008 грн./дол. США, а на готівковому по операціях продажу доларів США - на 0,25%, до 7,8947 грн./дол. США.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Згідно з повідомленням, у готівковому сегменті валютного ринку відбувається скорочення розриву між попитом на іноземну валюту і її пропозицією. При цьому, в окремі дні спостерігалося домінування останнього.

НБУ відзначає, що з початку липня надходження іноземної валюти від нерезидентів перевищують перекази в їх користь. Це обумовлює формування чистої пропозиції іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України. Національний банк України продовжує викупляти надлишок іноземної валюти з ринку, поповнюючи міжнародні резерви.

За даними НБУ, офіційний курс гривні до долара США з початку місяця зміцнився на 0,08% - до 7,9008 грн./дол. США. Що ж до євро гривня з початку місяця знецінилася на 5,08%, до 10,1351 грн./євро, а щодо російського рубля - на 1,99%, до 2,5852 грн./10 рублів.