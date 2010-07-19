Влада продовжує "опікувати" Нацбанк
15:18, 19 липня 2010Фінанси
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Заступником Стельмаха призначено Соркіна
Заступником голови Національного банку України (НБУ) 15 липня ц.р. призначений Ігор СОРКІН.
Про це повідомляється на сайті Нацбанку.
При цьому Василь ПАСІЧНИК звільнений з посади заступника голови НБУ у зв`язку з переходом на іншу роботу.
«Час вимагає від нас змін відповідно до сучасних реалій і економічного розвитку нашої країни. Проведені кадрові зміни стануть поштовхом для подальшого розвитку банківської системи і жодним чином не позначаться на її стабільності», – підкреслив глава НБУ Володимир СТЕЛЬМАХ.
За інформацією НБУ, до даного призначення І.Соркін очолював відділ банківського нагляду Управління Національного банку в Донецькій області.
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