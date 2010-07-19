Держкомпідприємництва перевірить регіони

Фахівці Державного комітету з питань регуляторної політики і підприємництва перевірять, як у регіонах видають дозвільні документи і ліцензії.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Держкомпідприємництва.

Таке доручення комітету дав віце-прем`єр-міністр Віктор ТІХОНОВ.

У першу чергу ревізія проводитиметься в чотирьох регіонах: Київській, Черкаській, Івано-Франківській областях і в м. Київ. Перевірка триватиме з 20 липня по 13 серпня.

«Робочі групи повинні з`ясувати, як органи виконавчої влади на місцях проводять дерегулювання. Уряд і Держкомпідприємництва підготували ряд документів, які покликані зменшити кількість дозволів і ліцензій, стримуючих розвиток бізнесу в країні. Проте на місцях це нерідко не враховують і, навпаки, зарегульовують господарську сферу», – відзначив голова комітету Михайло БРОДСЬКИЙ.

Фахівці Держкомпідприємництва перевірять, наскільки складно в регіонах одержати дозвільний документ або ліцензію, чи є черги в дозвільних центрах, як виконуються урядові доручення про дерегулювання. Також контролери перевірять, чи не приймають органи виконавчої влади в регіонах нормативні акти, які перешкоджають розвитку підприємництва, і з`ясують, як виконуються закони «Про державну реєстрацію юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про ліцензування певних видів господарської діяльності».