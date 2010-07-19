МВФ і ЄС призупинили транші Угорщині

Світовий валютний фонд і Євросоюз призупинили аналіз програми фінансової допомоги Угорщині, яка почалася в 2008 році для виведення країни з кризи. Європейські регулятори заявили, що Угорщина повинна прийняти жорсткі заходи для скорочення бюджетного дефіциту країни.

Припинення переговорів означає, що Угорщина не матиме доступу до коштів, які залишилися, з кредитної лінії в 25,1 млрд дол., відкритої МВФ і ЄС, яка використовується як страховий фонд.

Очікувалося, що переговори з кредиторами завершаться на початку наступного тижня, передає Reuters.