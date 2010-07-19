Банк «Надра» реструктуризував борги на 41 млн. дол.

Банк «Надра» підписав угоду про реструктуризацію кредитних зобов`язань з торгового фінансування з 13 банками і фінансовими установами-кредиторами на суму 41 млн. дол. США.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби банку, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, 16 липня 2010 р. банк підписав угоду про реструктуризацію кредитних зобов`язань з торгового фінансування з виплатою боргу протягом 8 років. Реструктуровані кредити були надані банками й іншими фінансовими установами Австрії, Італії, Німеччини, Швейцарії, ОАЕ, Естонії, Великої Британії, Туреччини, Швеції, Бельгії та України.

Довідка УНІАН. Банк «Надра» розпочав свою діяльність у жовтні 1993 року, сьогодні входить до групи найбільших банків України.

На 1 квітня 2010 року активи банку становили 25,080 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів – 24,184 млрд. грн., зобов`язання – 24,601 млрд. грн., власний капітал – 479,059 млн. грн., статутний капітал – 390,363 млн. грн.

У першому кварталі 2010 року банк «Надра» одержав прибуток у розмірі 4,365 млн. грн., 2009 рік банк закінчив зі збитком 1,364 млрд. грн.

За оцінками Нацбанку України, для стабілізації роботи банку «Надра» необхідно 10 млрд. грн.

Процес рекапіталізації банку за участю держави і приватного інвестора планувалося завершити до кінця червня поточного року.