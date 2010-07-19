Міжбанк: котирування 7,8977/7,9002 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 7,8960/7,9020, на 12:00 звузився спред 7,8970/7,9005. До закриття торгів цінові рівні встановилися на таких значеннях 7,8977/7,9002 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», о 14:00 Нацбанк вийшов на ринок із купівлею доларів США за курсом – 7,8998.

Рублевий ринок відкрився котируваннями - 0,2582/85, на 12:00 ціни підвищилися 0,2587/88. До закриття ціни відкотилися до рівня 0,2586/87. У Росії курс долар-рубль піднявся, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 30,4960 (+0.0761).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,2928/30, а на 14:40 підвищилися 1,2959/61. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,1960/10,2055, на 12:00 ціни пішли вгору 10,2395/10,2500. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH знизилися 10,2270/10,2360.