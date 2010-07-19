Польща за збільшення фінансування „Східного партнерства”

Польща планує ініціювати збільшення фінансування програми Європейського Союзу „Східне партнерство” в наступному бюджеті об’єднання на 2014-2020 роки.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив уповноважений з питань „Східного партнерства” у Міністерстві закордонних справ Польщі Анджей ЦЄШКОВСЬКИЙ.

Він назвав питання збільшення фінансування „Східного партнерства” однією із найголовніших цілей на час головування Польщі в Європейському Союзі в другій половині 2011 року.

Власне тоді, за його словами, в Євросоюзі розпочнеться дискусія на тему майбутнього бюджету об’єднання 27 європейських держав.

„Тому сигналізуємо, що для нас є пріоритетом”, - сказав він.

А.ЦЄШКОВСЬКИЙ не уточнив, наскільки польська сторона планує ініціювати збільшення бюджету програми, на яку до 2014 року виділено 600 млн. євро.

„Поки що немає орієнтирів, як буде виглядати бюджет”, - сказав представник МЗС.

Він додав, що остаточно головний фінансовий документ Євросоюзу буде затверджено наприкінці 2013 року.

Водночас А.ЦЄШКОВСЬКИЙ зауважив, що загальний розмір фінансової допомоги ЄС державам, включеним у програму „Східне партнерство”, є в кілька разів більшим за її бюджет.

За його словами, в 2010-2013 роки лише на реформи в цих країнах планується виділити 2 млрд. євро.

Представник польського МЗС сказав, що чинний бюджет Євросоюзу передбачає виділення 3,5 млрд. євро на допомогу країнам „Східного партнерства”, а понад 5 млрд. євро може виділити Європейський інвестиційний банк.

Крім цього, допомогу виділяє ЄБРР та держави ЄС - за власними програми допомоги.

Як повідомляв УНІАН, реалізація першого проекту офіційно презентованого в травні 2009 року програми „Східне партнерство” запланована на другу половину 2010 року.

Довідка УНІАН. Ініціатором запровадження нової політики співпраці Європейського Союзу з державами-східними сусідами у 2008 році виступила Польща, яка за підтримки Швеції добилася ухвалення „Східного партнерства” в 2009 році.