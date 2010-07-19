Уряд випустить облігації для відшкодування ПДВ на 16,4 млрд. грн.

Уряд планує випустити облігації для відшкодування податку на додану вартість за 2009 рік на суму 16,4 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО сьогодні в коментарі журналістам.

«Ми зробили відповідні перевірки (щодо компенсації ПДВ – УНІАН), і сьогодні можна вже сказати, що це 16,4 млрд. грн. По 2009 року на цю суму будуть випущені ПДВ-облігації», - сказав С.ТІГІПКО.

Довідка УНІАН. Для погашення накопиченої за 2009 рік і простроченої бюджетної заборгованості з відшкодування ПДВ уряд має намір випустити на суму боргу облігації внутрішньої державної позики, які матимуть вільний обіг на фондовому ринку. Це будуть цінні папери в електронному вигляді, якими будуть підтверджені зобов`язання держави з виплат. Термін обігу паперів - 5 років під 5,5% річних. Планується, що щороку гаситиметься по 20% ПДВ-облігацій.

Раніше ДПАУ повідомляла, ПДВ-облігації будуть випущені на 17,7 млрд. грн., що становить 91% від 19,440 млрд. грн. – суми простроченої заборгованості держави з відшкодування податку на додану вартість. На таку суму було подано 2569 заяв на оформлення відшкодування ПДВ шляхом видачі облігацій внутрішньої державної позики.

15 липня прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ повідомив, що випуск ПДВ-облігацій для погашення боргів з податку на додану вартість планується почати з 1 серпня.