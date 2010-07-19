Банк «Надра» реструктуризував борги на 41 млн. дол.

Банк «Надра» підписав угоду про реструктуризацію кредитних зобов`язань з торгового фінансування з 13 банками і фінансовими установами-кредиторами на суму 41 млн. дол. США.

Про це сказано у повідомленні прес-служби банку, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, 16 липня 2010 р. банк підписав угоду про реструктуризацію кредитних зобов`язань з торгового фінансування з виплатою боргу протягом 8 років. Реструктуризовані кредити були надані банками та іншими фінансовими установами Австрії, Італії, Німеччини, Швейцарії, ОАЕ, Естонії, Великобританії, Туреччини, Швеції, Бельгії і України.

Довідка УНІАН. Банк «Надра» почав свою діяльність в жовтні 1993 року, сьогодні входить до групи найбільших банків України.

На 1 квітня 2010 року активи банку складали 25,080 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів – 24,184 млрд. грн., зобов`язання – 24,601 млрд. грн., власний капітал – 479,059 млн. грн., статутний капітал – 390,363 млн. грн.

У першому кварталі 2010 року банк «Надра» одержав прибуток у розмірі 4,365 млн. грн., 2009 рік банк закінчив зі збитком 1,364 млрд. грн.

Акціонерами банку є компанії Novartik Trading Limited (60,9967%) і Manmade Enterprises Limited (30,7406%).

З 10 лютого 2009 року в банку «Надра» введена тимчасова адміністрація, з 10 лютого 2010 року Нацбанк продовжив її дію ще на один рік – до 9 лютого 2011 року.