Завтра Мінфін проведе аукціон з розміщення ОВДП

Міністерство фінансів України 20 липня проведе аукціон з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Про це йдеться у повідомленні Мінфіну, переданому агентству УНІАН.

До розміщення будуть запропоновані папери з терміном погашення 20 жовтня 2010 року, 20 квітня 2011 року, 21 березня 2012 року, 4 вересня 2013 року.

Кошти, одержані від продажу ОВДП з терміном погашення 4 вересня 2013 року, будуть направлені до Стабілізаційного фонду для фінансування заходів з підготовки і проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу.