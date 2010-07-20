Із «Діалогбанку» виведено тимчасову адміністрацію

Національний банк України своєю постановою №340 від 16 липня ц.р. припинив дію тимчасової адміністрації у ПАТ «КБ «Володимирський» і повноваження тимчасового адміністратора банку Анатолія ДРОБЯЗКО.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Згідно з повідомленням, постановою НБУ також відновлені повноваження загальних зборів, наглядової ради і правління банку.

Нагадаємо, з 17 липня 2009 року в банку «Володимирський» була введена тимчасова адміністрація строком на 1 рік. До 16 січня 2010 року був введений мораторій на задоволення вимог кредиторів банку «Володимирський».

11 вересня 2009 року Національний банк України звільнив від обов`язків тимчасового адміністратора КБ «Володимирський» Вікторію ФАТЄЄВУ і призначив замість неї Анатолія ДРОБЯЗКО.

У кінці січня 2010 року правління НБУ продовжило мораторій на задоволення вимог кредиторів ПАТ «КБ «Володимирський» з 17 січня по 16 квітня 2010 року включно, окрім зобов`язань за договорами депозитів фізичних осіб.

Також Національний банк України своєю постановою №338 від 15 липня припинив дію тимчасової адміністрації в ТзОВ «Діалогбанк» і повноваження тимчасового адміністратора банку Марини БАССЕЛЬ.

Згідно з повідомленням НБУ, рішення було ухвалене в результаті ухвалення тимчасовою адміністрацією банку заходів зі стабілізації його діяльності в цілому, усунені причини і умови, на підставі яких була введена тимчасова адміністрація.

Постановою НБУ також відновлені повноваження загальних зборів, наглядової ради і правління банку.

Нагадаємо, Нацбанк своєю постановою №603 від 15 жовтня 2009 р. ввів тимчасову адміністрацію в ТзОВ «Діалогбанк» (м. Дніпропетровськ) строком на шість місяців - з 16 жовтня 2009 року до 15 квітня 2010 року.

НБУ ввів в «Діалогбанку» мораторій на задоволення вимог кредиторів строком на три місяці – з 16 жовтня 2009 року до 15 січня 2010 року.

Пізніше постановою №199 від 15 квітня 2010 року НБУ продовжив на три місяці, до 15 липня 2010 року, дію тимчасової адміністрації у ТзОВ «Діалогбанк».

Довідка УНІАН. ТзОВ «Діалогбанк» зареєстроване в січні 1992 року. Збитки банку за підсумками 2009 року склали 65,879 млн. грн. За підсумками першого кварталу 2010 року ТзОВ «Діалогбанк» одержав прибуток 65,9 млн. грн. За даними НБУ, на 1 квітня 2010 року долий в капіталі ТзОВ «Діалогбанк» володіли ТОВ "Компанія «Ренесанс» - 33,4%, ТОВ "Компанія «Фламінго» - 33,3%, ТОВ «Юніверс» - 33,3%.

Банк «Володимирський» створений в 2001 році. На 1 квітня ц.р. активи банку склали 296,788 млн. грн., зобов`язання – 231,181 млн. грн., кредити і заборгованість клієнтів – 253,378 млн. грн., власний капітал – 65,607 млн. грн., статутний капітал – 84,01 млн. грн. Чисті збитки банку «Володимирський» у І кварталі ц.р. скоротилися у 42 рази – до 39 тис. грн.