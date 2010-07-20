Із "Діалогбанку" та банку "Володимирський" виведено тимчасові адміністрації

Національний банк України своєю постановою №338 від 15 липня припинив дію тимчасової адміністрації у ТОВ «Діалогбанк» і повноваження тимчасового адміністратора банку Марини БАССЕЛЬ. Про це повідомляється на сайті НБУ.

Згідно з повідомленням, рішення було прийняте в результаті ухвалення тимчасовою адміністрацією банку заходів щодо стабілізації його діяльності в цілому, усунуто причини і умови, на підставі яких було введено тимчасову адміністрацію.

Постановою НБУ також відновлено повноваження загальних зборів, наглядової ради і правління банку.

Нагадаємо, Нацбанк своєю постановою №603 від 15 жовтня 2009 р. увів тимчасову адміністрацію у ТОВ «Діалогбанк» (м. Дніпропетровськ) строком на шість місяців - з 16 жовтня 2009 року до 15 квітня 2010 року.

Також НБУ ввів у «Діалогбанку» мораторій на задоволення вимог кредиторів строком на три місяці – з 16 жовтня 2009 року до 15 січня 2010 року.

Пізніше постановою №199 від 15 квітня 2010 року НБУ продовжив на три місяці, до 15 липня 2010 року, дію тимчасової адміністрації в ТОВ «Діалогбанк».

Також Національний банк України своєю постановою №340 від 16 липня ц.р. припинив дію тимчасової адміністрації в ПАТ «КБ «Володимирський» і повноваження тимчасового адміністратора банку Анатолія ДРОБ’ЯЗКА.

Згідно з повідомленням НБУ, постановою НБУ також відновлено повноваження загальних зборів, наглядової ради й правління банку.

Нагадаємо, із 17 липня 2009 року в банку «Володимирський» було введено тимчасову адміністрацію строком на 1 рік. До 16 січня 2010 року було введено мораторій на задоволення вимог кредиторів банку «Володимирський».

11 вересня 2009 року Національний банк України звільнив від обов`язків тимчасового адміністратора КБ «Володимирський» Вікторію ФАТЄЄВУ й призначив замість неї Анатолія ДРОБ’ЯЗКА.

Наприкінці січня 2010 року правління НБУ продовжило мораторій на задоволення вимог кредиторів ПАТ «КБ «Володимирський» із 17 січня по 16 квітня 2010 року включно, окрім зобов`язань за договорами депозитів фізичних осіб.

Довідка УНІАН. Банк «Володимирський» створено в 2001 році. На 1 квітня ц.р. активи банку становили 296,788 млн. грн., зобов`язання – 231,181 млн. грн., кредити й заборгованість клієнтів – 253,378 млн. грн., власний капітал – 65,607 млн. грн., статутний капітал – 84,01 млн. грн. Чистий збиток банку «Володимирський» у першому кварталі ц.р. скоротився в 42 рази – до 39 тис. грн. У 2009 році чистий збиток банку «Володимирський» становив 46,5 млн. грн. проти 2 млн. грн. прибутку роком раніше. За даними НБУ, на 1 квітня ц.р. основним акціонером банку було ТОВ «Прайвет Кепітал Партнерс» – 86,1772%. При цьому, за даними Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку, на 30 травня 2010 року ТОВ «Прайвет Кепітал Партнерс» належало 68,0901% акцій банку.

ТОВ «Діалогбанк» зареєстроване в січні 1992 року. Збиток банку за підсумками 2009 року становив 65,879 млн. грн. За підсумками першого кварталу 2010 року ТОВ «Діалогбанк» одержав прибуток 65,9 млн. грн. За даними НБУ, на 1 квітня 2010 року частками в капіталі ТОВ «Діалогбанк» володіли ТОВ "Компанія «Ренесанс» - 33,4%, ТОВ "Компанія «Фламінго» - 33,3%, ТОВ «Юніверс» - 33,3%.