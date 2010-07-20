Головою правління «Родовід Банку» призначений Райтбург

Наказом тимчасового адміністратора АТ «Родовід Банк» від 15 липня на посаду голови правління банку з 21 липня строком на 5 років призначений Юрій РАЙТБУРГ.

Про це повідомляється в офіційному інтернет-виданні Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку.

Згідно з повідомленням, Ю.Райтбург вступить на посаду після погодження його кандидатури Національним банком України.

Також указується, що Ю.Райтбург з 20 січня 2004 року займає посаду голови наглядової ради ПАТ КБ «ТК Кредит», акціями «Родовід Банку» не володіє.

Крім того, повідомляється, що наказом тимчасового адміністратора АТ «Родовід Банк» від 16 липня на посаду заступника голови правління призначений Дмитро ПОПОВ.

Довідка УНІАН. «Родовід Банк» (Київ) зареєстрований у 1990 році, сьогодні входить до групи найбільших банків України.

З 16 березня 2009 року в «Родовід Банку» працює тимчасова адміністрація Нацбанку.

У 2009 році «Родовід Банк» був докапіталізований за участі держави, внаслідок чого Міністерство фінансів України стало власником 99,9907% акцій банку.