Міжбанк: котирування 7,8985/7,8995 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися наступними котируваннями - 7,8950/7,9010, до 12:00 спред традиційно звузився - 7,8970/7,8995. На час закриття торгів цінові рівні встановилися на таких значеннях - 7,8985/7,8995 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтіиг», о 14:00 Нацбанк вийшов на ринок з придбанням доларів США за курсом 7,8993.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2595/0,2598, до 12:00 ціни концентрувалися в діапазоні 0,2596/0,2597. На час закриття ціни знизилися до 0,2592/0,2593. У Росії курс долар-рубель дещо підвищився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 30,5000 (+0,0040).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,2987/1,2989, а до 14:40 впали до 1,2886/1,2888. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями – 10,2580/10,2680, до 12:00 ціни почали знижуватися до 10,2515/10,2605. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH досягли мінімуму 10,1760/10,1830.