Україна цьогоріч розраховує одержати від МВФ 3 млрд. дол. кредиту

Цього року Україна планує одержати два транші кредиту Міжнародного валютного фонду у розмірі 3 млрд. дол.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ в ефірі програми «Іспит для влади» на Першому телеканалі.

Він зазначив, що перший транш очікується у вересні, другий – на початку грудня.

Як повідомляв УНІАН, віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО 14 липня заявив, що в уряді сподіваються, що Міжнародний валютний фонд ухвалить рішення про продовження співпраці з Україною до кінця липня.

Віце-прем`єр повідомив, що засідання Ради директорів МВФ планується провести 28 липня. «Думаю, що на цьому засіданні буде ухвалено рішення», - сказав С.ТІГІПКО.

Він також повідомив, що на засіданні Кабінету міністрів 14 червня було схвалено меморандум про продовження співпраці з МВФ.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України і місія Міжнародного валютного фонду на початку липня узгодили програму співпраці між Україною і МВФ на наступні 2,5 року. Переговори відбулися за участю Національного банку України.

3 липня 2010 року МВФ оголосив про досягнення на рівні експертів домовленості про виділення Україні позики на суму 14,9 млрд. дол. США.

15 липня джерело в уряді повідомило кореспонденту УНІАН, що цього року Україна чекає одержати один транш нового кредиту Міжнародного валютного фонду, еквівалентний близько 10 млрд. грн.