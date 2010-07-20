Україна цьогоріч розраховує одержати від МВФ 3 млрд. дол. кредиту

16:34, 20 липня 2010
Фінанси
0

Цього року Україна планує одержати два транші кредиту Міжнародного валютного фонду у розмірі 3 млрд. дол.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ в ефірі програми «Іспит для влади» на Першому телеканалі.

Він зазначив, що перший транш очікується у вересні, другий – на початку грудня.

Як повідомляв УНІАН, віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО 14 липня заявив, що в уряді сподіваються, що Міжнародний валютний фонд ухвалить рішення про продовження співпраці з Україною до кінця липня.

Віце-прем`єр повідомив, що засідання Ради директорів МВФ планується провести 28 липня. «Думаю, що на цьому засіданні буде ухвалено рішення», - сказав С.ТІГІПКО.

Він також повідомив, що на засіданні Кабінету міністрів 14 червня було схвалено меморандум про продовження співпраці з МВФ.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України і місія Міжнародного валютного фонду на початку липня узгодили програму співпраці між Україною і МВФ на наступні 2,5 року. Переговори відбулися за участю Національного банку України.

3 липня 2010 року МВФ оголосив про досягнення на рівні експертів домовленості про виділення Україні позики на суму 14,9 млрд. дол. США.

15 липня джерело в уряді повідомило кореспонденту УНІАН, що цього року Україна чекає одержати один транш нового кредиту Міжнародного валютного фонду, еквівалентний близько 10 млрд. грн.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter