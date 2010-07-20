Покупець «Луганськтепловозу» ще не перерахував кошти

Управляюча компанія «Брянський машинобудівний завод» (Росія) ще не перерахувала гроші за придбаний 76,001% держпакет акцій ВАТ «Луганськтепловоз».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам голова Фонду державного майна України Олександр РЯБЧЕНКО.

За його словами, зволікання з внесенням грошей за пакет акцій «Луганськтепловозу» пов`язане з побоюваннями покупця, що йому не будуть повернені гроші, перераховані ним під час попереднього придбання цього підприємства.

Як зазначив голова Фонду, одним із можливих рішень розв’язання ситуації, на думку інвестора, могло б стати ухвалення урядом постанови, що гарантує повернення внесених інвестором раніше коштів.

О.РЯБЧЕНКО також відзначив, що відповідно до чинного законодавства, інвестор має впродовж 30 днів з моменту укладення договору купівлі-продажу перерахувати 50% із заявленої ним суми за підприємство, ще 50% необхідно перерахувати впродовж наступних 30 днів. Таким чином, за словами голови ФДМУ, покупець «Луганськтепловозу» повинен до 29 липня цього року перерахувати першу половину суми, запропонованої ним за держпакет акцій цього підприємства. У разі, якщо цього не відбудеться, за словами О.РЯБЧЕНКА, до інвестора можуть бути застосовані штрафні санкції.

Довідка УНІАН. Фонд держмайна України 19 липня 2006 року перший раз оголосив конкурс з використанням відвертості пропозиції ціни за принципом аукціону з продажу 76% акцій ВАТ "Холдингова компанія "Луганськтепловоз".

23 березня 2007 року ФДМУ визнав Управляючу компанію «Брянський машинобудівний завод» (що входить до російського "Трансмашхолдингу") переможцем конкурсу: пакет було продано за 292,505 млн. грн. при стартовій ціні 292 млн. грн. Покупець був внесений до реєстру власників «Луганськтепловозу» 13 квітня 2007 року.

У жовтні 2009 року реєстратор цінних паперів «Центр-Реєстратор» списав 76% акцій ВАТ "Холдингова компанія "Луганськтепловоз" з рахунку УК «Брянський машинобудівний завод» і зарахував їх на рахунок Фонду держмайна. Акції були зараховані на рахунок ФДМУ на підставі рішення Луганського господарського суду від 12 жовтня 2009 р.

31 березня 2010 року Фонд державного майна України повторно оголосив про проведення приватизаційного конкурсу з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону з продажу державного пакета акцій ВАТ «Луганськтепловоз» у розмірі 76,001% статутного капіталу.

15 червня 2010 року ”Брянський машзавод`” придбав 76% акцій «Луганськтепловозу» за 410 млн. грн.