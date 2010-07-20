Азаров: На взаємні поступки пішли і Україна, і МВФ

При підготовці нової програми співпраці з Міжнародним валютним фондом і Україна, і МВФ пішли на взаємні поступки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні сказав прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ в ефірі програми «Іспит для влади» на Першому телеканалі.

«Ці рішення були достатньо складними, але всі вони мали певний баланс», - сказав М.АЗАРОВ.

Зокрема, він зазначив, що МВФ спочатку наполягав на скороченні витрат бюджету на 25 млрд. грн., проте в результаті досягнутого компромісу сума була скорочена до 16 млрд. грн.

«Ми досягли такого компромісу, виходячи з внутрішніх реалій, оскільки ми краще знаємо, що ми можемо й на які скорочення піти не можна», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він зазначив, що при скороченні витратної частини бюджету не були скорочені витрати ні по одній із соціальних статей. Пройшло скорочення лише за тими програмами, виконання яких не таке важливе на даному етапі.

«Ми, з одного боку, скоротили бюджетне фінансування цілого ряду програм, але з іншого боку, створили такі умови, за яких суб`єкти ринкової діяльності можуть звертатися за кредитами, а уряд частково може компенсувати процентні ставки за цими кредитами», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він підкреслив, що розмір кредиту в 14,9 млрд. дол. не такий вже великий, враховуючи масштабність тих проектів, які планується реалізувати.

«У масштабах тих проектів, які Україна зараз має, ця сума невелика», - сказав прем`єр-міністр. При цьому він підкреслив, що отримання кредиту МВФ дозволить залучати й інші ресурси на зовнішньому ринку, причому не лише із США й країн Євросоюзу. «Не лише із США, не лише з Євросоюзу, але, наприклад, із країн, у яких достатня кількість капіталу. Ми ведемо зараз із такими країнами переговори», - сказав М.АЗАРОВ. При цьому він не назвав країни, з якими ведуться переговори, проте зазначив, що йдеться не про кредитні ресурси, а про інвестиції.

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, що цього року Україна планує отримати два транші кредиту Міжнародного валютного фонду в розмірі 3 млрд. дол. США.

Віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО 14 липня заявив, що в уряді сподіваються, що МВФ ухвалить рішення про продовження співпраці з Україною до кінця липня. Він зазначив, що засідання Ради директорів МВФ планується провести 28 липня. «Думаю, що на цьому засіданні буде ухвалено рішення», - сказав С.ТІГІПКО.

Він також повідомив, що на засіданні Кабінету міністрів 14 червня було схвалено меморандум про продовження співпраці з МВФ.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України й місія Міжнародного валютного фонду на початку липня узгодили програму співпраці між Україною і МВФ на наступні 2,5 роки. Переговори відбулися за участю Національного банку України.

3 липня 2010 року МВФ оголосив про досягнення на рівні експертів домовленості про виділення Україні позики на суму 14,9 млрд. дол. США.

15 липня джерело в уряді повідомило кореспонденту УНІАН, що цього року Україна очікує отримати один транш нового кредиту Міжнародного валютного фонду (МВФ), еквівалентний близько 10 млрд. грн.