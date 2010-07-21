Євро відновлюється після падіння з піка 10 тижнів

Курс євро трохи виріс до долара в середу після падіння з піку 10 тижнів, зафіксованого вчора.

У вівторок курс євро досяг відмітки $1,3029 на торгівельному майданчику EBS, після чого інвестори вирішили зафіксувати прибуток в очікуванні результатів європейських стрес-тестів, які проводять, аби оцінити готовність банків до нових економічних потрясінь, повідомляє Рейтер.

До 8.30 МСК євро додає 0,03 відсотка до $1,2884.

Трейдери говорять, що гравці, швидше за все, продовжать фіксувати прибуток в найближчому майбутньому на хвилі різкого ралі курсу євро, який підвищився більш ніж на 8 відсотків з початку червня, коли єдина європейська валюта опустилася до мінімуму 4 років на відмітці $1,1876.

"Гравці хочуть скоротити довгі позиції в євро, оскільки вони постійно купували європейську валюту з початку червня", - сказав старший менеджер з Okasan Securities Цутому Сома.

"Але багато хто вважає, що євро продовжить підвищувальний тренд частково завдяки слабкості долара", - сказав він.

Трейдери відзначають, що долар знижується, частково із-за очікувань на підвищення ключової ставки в США в 2011 році.

Ринок тепер чекає виступу глави Федеральної резервної системи США (ФРС) Бена Бернанке в середу і в четвер. Інвестори чекають коментарів з приводу змін в монетарної політики США.

Курс долара до ієни скоротився на 0,43 відсотка до 87,09 ієни, знаходячись вищим за мінімум семи місяців в 86,27 ієн, зафіксований на EBS минулого тижня.