НБУ вивів тимчасову адміністрацію з банку «Столиця»

Національний банк України вивів тимчасову адміністрацію з банку «Столиця».

Як повідомили УНІАН у банку, тимчасову адміністрацію виведено з банку 19 липня, проте офіційного підтвердження з Нацбанку поки що немає.

Також на сайті банку повідомляється, що у зв`язку із закінченням дії тимчасової адміністрації і відновленням платоспроможності й ліквідності банк з 15 липня 2010 року за внесками, термін дії яких закінчився, виконує зобов`язання в повному обсягу.

Довідка УНІАН. Банк «Столиця» засновано в 2004 році.

З 20 липня 2009 року Національний банк увів тимчасову адміністрацію у ВАТ «Банк «Столиця» строком на 1 рік. Також було введено мораторій на задоволення вимог кредиторів банку строком на 6 місяців – з 20 липня 2009 року по 19 січня 2010 року.

Валентин ІСАК володіє 91,279% акцій банку (4,491% – опосередковано).