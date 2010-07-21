Вчорашнє розміщення ОВДП поповнило бюджет на 1,1 млрд. грн.

За результатами аукціону з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), який відбулася у вівторок, 20 липня, до бюджету вдалося залучити 1 млрд. 104,56 млн. грн.

Про це сказано в повідомленні, оприлюдненому на сайті Міністерства фінансів України.

На аукціоні було продано папери з терміном погашення: 20 жовтня 2011 року – на 783,71 млн. грн. з рівнем дохідності 7,5% річних, 20 квітня 2011 року – 927,18 млн. грн. і 10,5% річних, 4 вересня 2013 року – 319,93 млн. грн. і 12,5% річних.

Кошти, одержані від продажу ОВДП з терміном погашення 4 вересня 2013 року, буде спрямовано до Стабілізаційного фонду для фінансування заходів з підготовки і проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу в 2012 році.