Азаров: Зростання ВВП України за І півріччя становило 6,3%

Зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України за перше півріччя 2010 року становило близько 6,3% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сьогодні на засіданні Кабінету Міністрів.

Прем`єр відзначив, що зафіксовано зростання промислового виробництва, зокрема, збільшився обсяг товаропотоку і вперше в червні зріс обсяг будівництва.

Також М.АЗАРОВ зазначив, що позитивним чинником є зростання внутрішнього товарообігу на 2,5%. «Але це відбулося після багатомісячного скорочення або завмирання торгівлі», – додав він.

Також глава уряду відзначив як позитив збільшення зовнішнього товарообігу.

«У нас значне зростання експорту і покращення платіжного балансу. Це все позитивні ознаки реакції ринків на оздоровлення ситуації в країні», – сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він зазначив, що минулого року в Україні відбулося істотне падіння економічних показників, а сьогоднішні цифри не тільки свідчать про позитивну тенденцію, але й підтверджують, що потрібно докласти ще чимало зусиль для того, щоб Україна вийшла на докризовий рівень.

Перш за все, за словами прем`єра, слід зосередити увагу на гірничій металургії, машинобудуванні та будівництві. «Саме на це звернув увагу і Президент України (під час вчорашньої зустрічі з М.АЗАРОВИМ – УНІАН). Позитивні цифри жодним чином не повинні заспокоювати членів уряду, навпаки – підтримка зростання стає все більш складним завданням, особливо за ситуації, коли світові ринки дають суперечливі сигнали», – наголосив М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, міжнародне рейтингове агентство Moody`s прогнозує зростання ВВП України на рівні 3,3% у 2010 році і 4,5% – у 2011 році.

Уряд прогнозує зростання ВВП України в 2010 році на рівні 3,7%.

За даними Адміністрації Президента України, зростання ВВП у січні-травні 2010 року становило 6,1%.