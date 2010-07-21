Держбюджет України з доходів виконано на 39,3%

Загальні надходження до загального і спеціального фондів державного бюджету України (з урахуванням відшкодування ПДВ і без урахування власних надходжень бюджетних установ) за підсумками січня-червня 2010 року становили 104,549 млрд. грн, або 39,3% річного плану.

Про це повідомляється на сайті Державного казначейства України.

«За січень-червень 2010 року до загального і спеціального фондів держбюджету надійшло 104 млрд. 549,4 млн. грн., що на 14 млрд. 58,8 млн. грн., або на 15,5%, більше, ніж за відповідний період 2009 року», – говориться в повідомленні.

За оперативними даними Держказначейства, за перше півріччя ц.р. до загального фонду держбюджету надійшло 89,959 млрд. грн. (з урахуванням відшкодування ПДВ), що на 18,025 млрд. грн., або на 25,1%, більше, ніж за аналогічний період 2009 року.

До спецфонду держбюджету надійшло 14,59 млрд. грн. (без урахування власних надходжень бюджетних установ).

Також повідомляється, що в січні-червні ц.р. органами Держказначейства відшкодовано з держбюджету 7,818 млрд. грн. ПДВ.

При цьому в повідомленні Держказначейства не наводяться дані про виконання плану зі збору доходів за перше півріччя, а також про збір доходів у червні цього року.