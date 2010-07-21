ПУМБ одержав 43 млн. грн. прибутку

ПАТ «Перший український міжнародний банк» (ПУМБ, Київ) за підсумками II кварталу 2010 року одержав прибуток 43,021 млн. грн., тоді як за аналогічний період 2009 року збиток банку склав 604,127 млн. грн.

Про це йдеться в повідомленні банку, оприлюдненому в системі розкриття інформації ДКЦПФР.

Згідно з повідомленням, активи банку в січні-червні ц.р. зменшилися на 1,8% і на 1 липня 2010 року склали 17,042 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів скоротилися на 4,7% - до 12,923 млрд. грн., зобов`язання – на 2,4%, до 14,42 млрд. грн., власний капітал виріс на 1,5% – до 2,621 млрд. грн.

Розмір статутного капіталу банку за вказаний період не змінювався і складає 2,523 млрд. грн.

Довідка УНІАН. ПАТ «Перший український міжнародний банк» (ПУМБ, Київ) засновано в 1991 році, входить до групи найбільших банків України.

ПУМБ в 2009 році одержав збиток 800 млн. грн.

Основним акціонером банку є ТОВ «СКМ Фінанс» – 89,87% акцій.

Банк контролює український бізнесмен Рінат АХМЕТОВ.