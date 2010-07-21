МВФ розгляне надання Україні кредиту Україні 28 липня

Рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) 28 липня розгляне запит України на початок нової програми співпраці, підтриманої кредитом stand-by.

Про це повідомляється на сайті МВФ.

Згідно з повідомленням, одночасно планується ухвалити рішення про скасування діючої угоди.

Крім того, Рада директорів розгляне звіт про порушення зобов`язань України в частині надання інформації (секція 5 статті VIII) і рекомендації відносно дозволеного відступу у зв`язку з недотриманням критеріїв виконання.

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, що цього року Україна планує одержати два транші кредиту Міжнародного валютного фонду у розмірі 3 млрд. дол. США.

Віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО 14 липня заявив, що в уряді сподіваються, що МВФ ухвалить рішення про продовження співпраці з Україною до кінця липня. Він відзначив, що засідання Ради директорів МВФ планується провести 28 липня. «Думаю, що на цьому засіданні буде ухвалено рішення», - сказав С.ТІГІПКО.

Він також повідомив, що на засіданні Кабінету міністрів 14 червня було схвалено меморандум про продовження співпраці з МВФ.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України і місія Міжнародного валютного фонду на початку липня узгодили програму співпраці між Україною і МВФ на наступні 2,5 року. Переговори відбулися за участю Національного банку України.

3 липня 2010 року МВФ оголосив про досягнення на рівні експертів домовленості про виділення Україні позики на суму 14,9 млрд. дол. США.

15 липня джерело в уряді повідомило кореспонденту УНІАН, що цього року Україна чекає одержати один транш нового кредиту Міжнародного валютного фонду, еквівалентний близько 10 млрд. грн.

У листопаді 2008 року Міжнародний валютний фонд ухвалив рішення про надання Україні дворічної програми кредитування stand-by на суму близько 16,4 млрд. дол. Із 2008 року Україна одержала три транші на загальну суму 10,6 млрд. дол.