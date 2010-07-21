Держінвестицій сформувало базу даних стратегічних проектів

Державне агентство України з інвестицій і розвитку (Держінвестицій) сформувало базу даних стратегічно важливих для держави і привабливих для інвесторів інноваційних і інфраструктурних проектів, реалізація яких потребує залучення інвестицій, зокрема іноземних.

Про це йдеться у повідомленні Держінвестицій, переданому агентству УНІАН.

На 20 липня ц.р. до Держінвестицій надійшла інформація про більш ніж 1200 проектів, з яких до бази даних відібрано 891 проект. Більше половини з них (495 проектів) були надані обласними державними адміністраціями, а також органами місцевої влади. Майже кожна четверта проектна пропозиція надійшла від міністерств і відомств. З числа проектів, які опрацьовує Держінвестицій, включено 195 проектів (22%).

Найбільша кількість проектів надійшла з Івано-Франківської (163 проекти), Запорізької (94), Дніпропетровської (71), Донецької (59) і Кіровоградської (55) областей. Найменша кількість проектів представлена Чернівецькою (9 проектів), Рівненською (7), Вінницькою (5), Сумською (4) областями і м. Севастополь (6).

Кожен восьмий проект (24) надійшов від Мінпромполітики, а кожен двадцятий (10) – від Національного космічного агентства України. Мінтранс представлений у базі даних 5 проектами. Мінагрополітики пропонує реалізувати три проекти.

До бази даних увійшло 495 регіональних проектів, з них: від ОДА – 461 проект, Ради міністрів АР Крим – 22, Севастопольської міської державної адміністрації і Тернопільської міської ради – по 5 проектів, Київської міської державної адміністрації – 2 проекти.

До переліку стратегічно важливих ввійшли також 162 інвестиційні проекти, надані регіональними центрами Держінвестицій.

Довідка УНІАН. Державне агентство України з інвестицій і розвитку створене в 2005 році (до червня 2010 року – Державне агентство України з інвестицій і інновацій).

Основними завданнями Держінвестицій є участь у формуванні і забезпеченні реалізації державної політики у сфері інвестиційної і інноваційної діяльності, сприяння залученню інвестицій, забезпечення підвищення вітчизняного потенціалу з експорту продукції, що виробляється на підприємствах галузей економіки, а також стимулювання вітчизняного виробництва продукції, імпорт якої складає значну частку на ринку України.

До сфери управління Держінвестицій відносяться Державна інноваційна фінансово-кредитна установа, Український центр сприяння іноземному інвестуванню, Державне підприємство «Національний центр упровадження галузевих інноваційних програм», а також 13 регіональних центрів і п`ять їх представництв.