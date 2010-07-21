Міжбанк: котирування 7,8970/7,8995 грн./дол.

Сьогодні на міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 7,8950/7,8995, на 12:00 звузився спред 7,8975/7,8995. До закриття торгів цінові рівні встановилися на таких значеннях - 7,8970/7,8995 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», о 14:00 Нацбанк вийшов на ринок із купівлею доларів США за курсом 7,8980.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2597/0,2599, на 12:00 ціни концентрувалися в діапазоні 0,2597/0,2598. До закриття ціни знизилися до 0,2593/0,2594. У Росії курс долар-рубль дещо підвищився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 30,4700 (-0,0300).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,2899/1,2901, а на 14:30 впали до 1,2812/1,2814. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,1830/10,1905, на 12:00 ціни пішли вниз – 10,1570/10,1655. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH досягли рівня 10,1155/10,1245.