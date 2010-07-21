Профспілка на Закарпатті привласнила майже 1 млн. грн.

Працівники Управління боротьби з організованою злочинністю ГУМВС України в Закарпатській області викрили службових осіб Ужгородської філії однієї з профспілки, які привласнили майже 1 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС, зокрема, встановлено, що зловмисники, використовуючи копії паспортів, ідентифікаційних номерів та підроблені довідки про доходи громадян, без їх відома підробили кредитні договори, на підставі яких оформили та отримали кредитні кошти в сумі 950 тис. грн. Далі кошти були привласнені та використані на власний розсуд.

За даним фактом слідчим відділом УБОЗ ГУМВС порушено кримінальну справу за ч.4 ст.190 (шахрайство) та ч.3 ст.358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів) Кримінального кодексу України. Санкції цих статей передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.