Українські банки скоротили чистий збиток на 42%

Українські банки в січні-червні цього року скоротили чистий збиток, порівняно з відповідним періодом 2009 року, на 42% - до 8,306 млрд. грн. Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

«Доходи банків, порівняно з відповідним періодом 2009 року, скоротилися на 9,5% і становили 65,2 млрд. грн. Витрати банків за звітний період скоротилися на 14,9% і становили 73,5 млрд. грн», - говориться в повідомленні.

За даними НБУ, процентні витрати в структурі витрат становлять 43,22%, а відрахування в резерви, які займали основну частину витрат у кризовий період - 31,76%.

Як повідомлялося, збитки банківської системи України в першому кварталі 2010 року становили 4,423 млрд. грн.

Довідка УНІАН. Станом на 1 липня 2010 року ліцензію Національного банку України на здійснення банківських операцій мали 176 банків.