Україна буде співпрацювати з Ефіопією

Україна і Ефіопія мають намір прискорити роботу з підготовки Міжурядової угоди про співпрацю в торгівлі, економіці й захисті інвестицій.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства економіки України, про необхідність прискорення підготовки цього документа домовилися сьогодні під час зустрічі заступник міністра економіки України Володимир БАНДУРОВ і Надзвичайний і Повноважний Посол Федеративної Демократичної Республіки Ефіопія в Україні за сумісництвом (з резиденцією в Москві) Текетел Форсідо ВАМІШО.

Під час зустрічі було обговорено перспективні галузі співпраці: електроенергетика, нафтовидобуток, нафтопереробка і будівництво трубопроводів.

Довідка УНІАН. За підсумками січня-травня 2010 року експорт товарів з України до Ефіопії, порівняно з аналогічним періодом 2009 року, зріс на 50% і становив 30,78 млн. дол., імпорт – майже втричі – до 331 тис. дол.

За підсумками 2009 року експорт з України до Ефіопії станови 43,58 млн. дол., імпорт – 377 тис. дол.