Україна встановить безвізовий режим із Боснією та Герцеговиною

Україна і Боснія та Герцеговина постатейно погодили проект угоди між урядами двох країн про умови взаємних поїздок громадян, який передбачає запровадження взаємного безвізового режиму.

Як повідомили УНІАН у департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, проект угоди був погоджений учора, 20 липня, під час українсько-боснійських консультацій з консульсько-правових питань у Києві.

Проект угоди передбачає запровадження взаємного безвізового режиму поїздок громадян України та Боснії і Герцеговини, які користуються загальногромадянським паспортом для виїзду за кордон. При цьому, термін перебування без віз на території держави іншої сторони не повинен перевищувати 30 днів протягом двох місяців з дати першого в’їзду.

“Укладення зазначеної угоди сприятиме подальшому розвитку партнерських відносин з Боснією і Герцеговиною, інтенсифікації контактів у політичній, економічній, культурно-гуманітарній та інших сферах, а також зростанню кількості взаємних поїздок громадян із туристичною, діловою та приватною метою”, – вважають в українському МЗС.

Серед головних питань порядку денного українсько-боснійських консультацій були також обговорені інші аспекти двосторонньої співпраці, зокрема, захист прав та інтересів громадян, а також вирішення питання правонаступництва договірно-правової бази колишнього СРСР і СФРЮ, додали у МЗС.