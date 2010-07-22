МВФ створює траст-фонд для списання боргів

МВФ створює спеціальний траст-фонд для списання боргів країнам, що постраждали від стихійних лих. За повідомленням його прес-служби, члени ради директорів Фонду погодилися з цією ініціативою, хоч і з численними обмовками.

Через ці обмовки поки не вирішено, в яких саме розмірах створюватиметься новий інструмент, повідомляє ИТАР-ТАСС. Згідно з прес-релізом, "більшість директорів" підтримали переказ з цією метою щонайменше 392 млн. долл, але не більше 437 млн. долл. із коштів діючої програми - так званої багатобічної ініціативи з полегшення боргового тягаря для бідних країн. Визначення точної суми, так само як і механізмів подальшого поповнення нового фонду, відкладено на майбутнє.

"Бідуючий" фонд створюється за ініціативою директора-розпорядника МВФ Домініка Строс-Кана по суті в розрахунку поки лише на єдину країну - Гаїті. Це і викликає у багатьох сумніви. Звичайно, з часом у схожій ситуації можуть опинитися і інші країни, але готуватись запропоновано вже зараз, а в світовій і національних економіках і так вистачає різних невідкладних проблем.

Одночасно з оголошенням про створення нового інструменту МВФ повідомив, що повністю списує борги Гаїті перед Фондом у розмірі 268 млн. долл і затверджує нову програму кредитної підтримки Порт-о-Пренса у розмірі 60 млн. долл за найближчі 3 роки. Програма передбачає надання гаїтянській владі не лише фінансової, але і "всеохопної технічної допомоги".