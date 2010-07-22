Міжбанк: котирування 7,8935/7,8975 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 7,8940/7,9000 грн./дол., на 12:00 ціни знизилися до 7,8935/7,8975 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2586/0,2589 грн./рубль, на 12:00 ціни піднялися до 0,2590/0,2593 грн./рубль. У Росії курс долар-рубль підвищився, і на 12:00 встановився на рівні 30,4939 рублів за долар (+0,0239).

На міжнародному валютному ринку ціни валютної пари євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,2786/1,2788 дол./євро, а на 12:00 зросли до 1,2843/1,2845 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,0815/10,0920 грн./євро, на 12:00 ціни пішли вгору – 10,1335/10,1405 грн./євро.