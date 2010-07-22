Торгівля забезпечує 15% ВВП - Тігіпко

Сфера торгівлі в Україні забезпечує до 15% внутрішнього валового продукту (ВВП) і до 12,6% надходжень до Державного бюджету.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО сьогодні на урочистостях із нагоди Дня працівника торгівлі, які проходять в Українському домі.

Він зазначив, що торгівля в забезпеченні ВВП є другою галуззю після переробної промисловості.

Виступаючи перед працівниками торгівлі, С.ТІГІПКО також зачитав привітання від Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.