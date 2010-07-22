Торгівля забезпечує 15% ВВП - Тігіпко
13:24, 22 липня 2010Фінанси
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І 12,6% надходжень до Держбюджету
Сфера торгівлі в Україні забезпечує до 15% внутрішнього валового продукту (ВВП) і до 12,6% надходжень до Державного бюджету.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО сьогодні на урочистостях із нагоди Дня працівника торгівлі, які проходять в Українському домі.
Він зазначив, що торгівля в забезпеченні ВВП є другою галуззю після переробної промисловості.
Виступаючи перед працівниками торгівлі, С.ТІГІПКО також зачитав привітання від Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.
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