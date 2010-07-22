Євро має всі шанси продовжити ріст

Європейська валюта має всі шанси продовжити своє зростання по відношенню до американського долара на тлі уповільнення темпів зростання економіки США, і до кінця року зафіксуватися на позначці 1,3300. В Україні в цьому випадку, при курсі долара 7,90 грн., середній курс продажу готівкового євро до кінця року може скласти 10,55 грн., прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні.

Вірогідність продовження різкого зниження вартості єдиної валюти на ринку FOREX до кінця року нижче за рівень 1,1900 і нижче за позначку 9,55 грн. в Україні оцінюється експертами як низька. Це пов`язано з успішним розміщенням останнім часом облігацій Іспанії, Греції і Ірландії, з деяким поліпшенням ситуації з бюджетним дефіцитом в Греції (за підсумками шести місяців 2010 року дефіцит державного бюджету складає 4,9% від ВВП), з очікуванням позитивних результатів стрес-тестів комерційних банків Єврозони.

Європейська валюта з початку поточного місяця виросла в ціні на 4,76%. 23 липня банки Єврозони мають опублікувати нормативи достатності капіталу відповідно до прогнозу на 2011 рік і згідно несприятливому сценарію (економічний спад). Норматив достатності капіталу в банках Єврозони до кінця наступного року повинен скласти не менше 6%. Ймовірно, 91 банку Єврозони знадобиться збільшити капітал на 90 млрд. євро, більшість крупних банків пройдуть цей тест достатньо успішно. А ось дрібним федеральним земельним банкам у Німеччині і ощадним банкам в Іспанії доведеться істотно збільшувати власний капітал.

Микола Івченко, керівник інформаційно-аналітичного центру FOREX CLUB в Україні відзначає: «Вартість європейської валюти на світовому ринку FOREX до кінця липня, після публікації результатів стрес-тестів комерційних банків Єврозони, може підвищитися до рівня 1,3000-1,3200. В Україні в цьому випадку середній курс продажу готівкового євро виросте до 10,35-10,45 грн.».