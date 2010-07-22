У регіонах не скорочують зарплатні борги

Регіони України не виконують розпорядження уряду про скорочення в червні заборгованості із зарплати на 30%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на нараді з питання ліквідації заборгованості із зарплати й підготовки до зими, яке проводить прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ, заявив міністр праці та соціальної політики Василь НАДРАГА.

Він підкреслив, що, враховуючи, що на 1 червня заборгованість із зарплати становила 1 млрд. 887 млн. грн., то з урахуванням необхідності її скорочення, згідно з розпорядженням уряду, на 30%, заборгованість мала б скоротитися до 1 млрд. 320 млн. грн.

«Фактично на цю дату заборгованість загалом по Україні допущена на суму 1 млрд. 792 млн. грн., що лише на 5% менше, ніж заборгованість на початок червня», - сказав він і додав, що завдання не виконано в більшості областей України.

Крім того, В.НАДРАГА зазначив, що в Закарпатській області та Києві не погашено заборгованість із зарплати працівникам бюджетних організацій.

«Станом на 1 липня в цих регіонах допущена прострочена заборгованість із заробітної плати працівникам бюджетної сфери в 5,2 млн. і 2,3 млн. грн. Незначні суми заборгованості, порівняно з обсягами бюджетів цих регіонів, особливо по Києву, свідчать лише про одне, що органи виконавчої влади Закарпаття та столиці просто не контролювали це питання», - сказав В.НАДРАГА.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ у червні доручив прем`єр-міністру Миколі АЗАРОВУ запровадити практику щомісячних звітів комісії з ліквідації заборгованості із зарплати.