Азаров: Для росту зарплатних боргів немає підстав

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявляє про відсутність об`єктивних економічних передумов для зростання заборгованості з виплати зарплат.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ заявив сьогодні під час наради з питань ліквідації заборгованості з виплати зарплат і підготовки народного господарства до роботи в осінньо-зимових умовах.

«Заборгованість зростає на тлі зростання економічної активності підприємств, грошові доходи населення зросли за перші шість місяців на 17%, зросли виплати заробітної плати, пенсії, тобто об`єктивних підстав для зростання заборгованості немає», - сказав М.АЗАРОВ.

Зокрема, за його словами, у Тернопільській, Херсонській, Житомирській, Івано-Франківській, Запорізькій і Вінницькій областях заборгованість із зарплати збільшилася на 2-3%. «Хай це зростання невелике – на 2-3%, але це свідчить про те, що керівництво областей разом із керівниками галузей не докладає необхідних зусиль», - сказав прем`єр.

М.АЗАРОВ вважає, що «не всі зрозуміли, що за розв’язання цього завдання спитаємо серйозно».

При цьому прем`єр звернув увагу на той факт, що Генеральна прокуратура порушує кримінальні справи за фактами невиплати зарплати. «Але нас цікавить не кількість порушених кримінальних справ, а реальне скорочення заборгованості», - підкреслив прем`єр.