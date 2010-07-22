Міжбанк: котирування 7,8965/7,8990 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,8940/7,9000 грн./дол., на 12:00 ціни знизилися до 7,8935/7,8975 грн./дол. На момент закриття торгів цінові рівні підвищилися – 7,8965/7,8990 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

О 14:00 Національний банк України вийшов на ринок з купівлею долара США за курсом 7,8973 грн./дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2586/0,2589 грн./рубль, на 12:00 ціни піднялися – 0,2590/0,2593 грн./рубль. На момент закриття ціни знизилися – 0,2588/0,2591 грн./рубль.

У Росії курс долар-рубль трохи знизився і становив 30,45 рубля за долар (-0,02).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,2786/1,2788 дол./євро, а на 14:30 зросли до 1,2864/1,2866 дол./євро.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,0815/10,0920 грн./євро, на 12:00 ціни пішли вгору – 10,1335/10,1405 грн./євро. На момент закриття торгів цінові показники по EUR/UAH досягли рівня 10,1500/10,1570 грн./євро.